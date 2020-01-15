أسعار الدولار تتراجع لليوم الخامس على التوالي خلال تعاملات 15-1-2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

واصل متوسط أسعار الدولار في البنوك انخفاضه لليوم الخامس على التوالي، بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستواه مساء أمس الثلاثاء.

ووفقا لبيانات البنك المركزي، انخفض متوسط سعر الدولار في البنوك خلال تعاملات اليوم إلى نحو 15.8114 جنيه للشراء، و15.9114 جنيه للبيع، مقابل 15.8353 جنيه للشراء، و15.9353 جنيه للبيع أمس، ليتجاوز بذلك الانخفاض منذ بداية 2019 وحتى الآن مستوى جنيهين.

وتراجع سعر الدولار قرشين في بنكي الأهلي المصري، ومصر إلى 15.83 جنيه للشراء، و15.93 جنيه للبيع.

وانخفض سعر العملة الأمريكية قرشين في بنك التعمير والإسكان إلى 15.82 جنيه للشراء، و15.92 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار قرشا في بنك كريدي أجريكول إلى 15.82 جنيه للشراء، و15.92 جنيه للبيع.

وهبط سعر العملة الأمريكية قرشين في بنك البركة إلى 15.82 جنيه للشراء، و15.92 جنيها للبيع.

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وهبط سعر الدولار قرشين في بنوك القاهرة إلى 15.81 جنيه للشرائ، و15.91 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار 3 قروش في بنك الإسكندرية إلى 15.81 جنيه للشراء، و15.91 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار 3 قروش في بنك قناة السويس إلى 15.80 جنيه للشراء، و15.90 جنيه للبيع.

وتراجع سعر العملة الأمريكية 3 قروش في البنك التجاري الدولي إلى 15.80 جنيه للشراء، و15.90 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار 4 قروش في بنك العربي الأفريقي إلى 15.80 جنيه للشراء، و15.90 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار 5 قروش في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 15.86 جنيه للشراء، و15.96 جنيه للبيع.