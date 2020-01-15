التعليم: 607 آلاف طالب يؤدون امتحان الجغرافيا ورقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أدى نحو 607 آلاف و714 طالبًا بالصف الأول الثانوي، اليوم الأربعاء، امتحان مادة الجغرافيا (ورقيًا) وفقًا لنظام التقييم الجديد الذي يعتمد على تغيير نوعية الأسئلة لقياس نواتج التعلم، المرتبطة بالفهم وليس الحفظ والتلقين.

وتضمن امتحان مادة الجغرافيا للصف الأول الثانوي 20 سؤالًا من نوعية اختيار من متعدد، وتم إعداد الامتحان وفقًا للمواصفات الفنية التي أقرها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي على أساس نظام التقييم الجديد ويعتمد على قياس الفهم وليس الحفظ، وهو جوهر عملية تطوير التقييم بالمرحلة الثانوية للارتقاء بجودة نواتج التعلم وباستخدام الكتاب المفتوح (Open book).

وأوضحت غرفة المتابعة المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنها لم تتلقَ أية شكاوى تؤثر على سير العملية الامتحانية، وأن جميع طلاب الصف الأول الثانوي أدوا امتحان مادة الجغرافيا (ورقيًا).

ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، غدًا الخميس، في الفترة المسائية، وتُعقد الامتحانات في الفترة من 11 إلى 23 يناير 2020.