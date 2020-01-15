هددونا بتوقيع جزاء.. "طبيبة" تكشف تفاصيل جديدة في حادث الطريق الإقليمي

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا– محمد النادي:

شهد الطريق الإقليمي بالقرب من مدينة حلوان، اليوم الأربعاء، حادثًا مروعًا، أسفر عن مصرع طبيبتين، وسائق، فيما أصيب 12 آخرون، كانوا في طريقهم لحضور تدريب بالقاهرة.

وقالت الدكتورة مريم عزيز، إنها رفضت الاستجابة للتعليمات بالذهاب إلى تدريب حملة سرطان الثدي بالقاهرة، رفقة زميلاتها، بسبب طفلتها الصغيرة.

وأوضحت الطبيبة، في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن المتوفيتين والمصابين في الحادث طبيبات بالوحدات الصحية والمراكز الطبية، وأن الأطباء فوجئوا الاثنين الماضي بإبلاغهم من الإدارة الصحية بموعد التدريب، المحدد يوم الأربعاء، وأنهم طلبوا التأجيل لحين الحجز في القطار خوفًا من حوادث الطرق، نظرًا لحالة الطقس، إلا أن الأمر قوبل بالرفض والتهديد بتوقيع جزاء.

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وأوضحت الدكتورة مريم أنها بسبب تخوفها من تأثير الطقس على طفلتها الصغيرة، رفضت الاستجابة للضغوط ولم تذهب للتدريب.

وشهد الطريق الصحراوي الشرقي، عند مدخل بوابة الكريمات بزمام محافظة الجيرة، حادث تصادم سيارتين، أسفر عن مصرع طبيبتين وسائق، وإصابة 12 آخرين، وجميعهم من أبناء محافظة المنيا، وجرى نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى معهد ناصر لتلقي العلاج.

وقال مسؤول بمديرية صحة المنيا، في تصريحات له، إن المتوفيين والمصابين كانوا في طريقهم لحضور دورة تدريبية بالمعهد القومي للتدريب التابع لوزارة الصحة، واصطدمت سيارتهم بأخرى، وأسفر الحادث عن تلفيات كبيرة فى السيارة ووفاة طبيبتين والسائق، مؤكدًا أن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد أمرت بنقل المصابين إلى مستشفى معهد ناصر، والمتوفين إلى مشرحة زينهم وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.