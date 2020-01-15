الرياض تتخطى باريس ولندن في انخفاض الحرارة..وتحذيرات من "الصفر المئوي"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- وكالات:

تخطت مدينة الرياض السعودية منذ صباح الأربعاء، مدينتي باريس ولندن في انخفاض درجات الحرارة بشكل غير مسبوق، إذ سجّلت 4 درجات مئوية، بينما سجلت المدينتان الأوروبيتان 10 و12 درجة مئوية على التوالي، مُتأثرة بالموجة القطبية التي ضربت معظم مناطق المملكة خلال الفترة الماضية وتكوّن على إثرها الصقيع.

وحذر الباحث السعودي في أحوال الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، من أن الأيام القادمة ستكون أشدَّ برودة. وقال: "يُتوقع أن تشهد المملكة موجة برد خامسة منذ دخول فصل الشتاء، وهي الآن تبتعد عن الرياض من 50إلى 70 كيلومترًا، وهذه الموجة المتوقع استمرارها لعدة أيام ذات منشأ قطبي"، حسبما ذكرت صحيفة "سبق" المحلية.

وأضاف: "بالنسبة لليوم (الأربعاء)، يُتوقَّع أن تبدأ موجة برد (شبه قوية) متفاوتة لمدة 26 يومًا، وربما تكون الأيام المقبلة أبرد من سابقتها"، مُرجحًا أن يمتد تأثيرها إلى جميع مناطق المملكة، مع تشكّل الصقيع على أجزاء من المرتفعات الوسطى والشمالية حتى المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية من السعودية، وأن تصل إلى بحر العرب".

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وإلى جانب الرياض، سجّلت مدن "القيصومة، وعرعر، وسكاكا، وطريف" أدنى درجة حرارة اليوم الأربعاء، بدرجات بلغت 2 مئوية، وفق المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات بالسعودية.

وفي الوقت ذاته، أكّدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالسعودية أن بعض مناطق المملكة ستشهد موجة من التقلبات الجوية يومي الجمعة والسبت، مع توقعات بوصول الحرارة الصغرى إلى "الصفر المئوي"، لاسيّما على مناطق الجوف والحدود الشمالية وحائل، وفق "سبق".

كما توقّعت الأرصاد نشاطًا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار بسرعة قد تصل إلى 45 كيلومترًا في الساعة، مثيرة للأتربة والغبار خاصة خلال النهار يومي الجمعة والسبت على أجزاء من الحدود الشمالية والجوف والرياض وحائل والقصيم والشرقية وتبوك ومكة المكرمة.