أعلنت شركة الطيران منخفض التكلفة "إيزي جت" عن استئناف تسيير رحلات بين بريطانيا ومنتجع شرم الشيخ في مصر، في يونيو المقبل، عقب توقف استمر قرابة خمس سنوات.
وأعلنت "إيزي جت" الأوروبية، اليومالأربعاء، أنه اعتبارا من يونيو، فإنها ستسير رحلتين أسبوعيا من مانشستر إلى شرم الشيخ، واعتبارا من سبتمبر ستسير رحلتين من جاتويك في لندن.
ورفعت الحكومة البريطانية قيود منع السفر جوا إلى مطار شرم الشيخ في أكتوبر الماضي، بعد توقف الطيران منذ عام 2015 حين جرى إسقاط طائرة ركاب روسية، ما أودى بحياة 224 شخصا هم جميع من كانوا على متنها بعد الإقلاع بوقت قصير من المنتجع.
كانت هذه تفاصيل خبر عقب توقفها لـ 5 سنوات.. إيزي جت تستأنف رحلاتها إلى شرم الشيخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.