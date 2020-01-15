مقدونيا الشمالية: العثور على 36 مهاجرًا على متن شاحنة

أعلنت الشرطة في مقدونيا الشمالية العثور على 36 مهاجرًا يعتقد أنهم دخلوا البلاد بشكل غير شرعي على متن شاحنة قادمة من اليونان وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.
مضيفة أنه تم احتجاز السائق ونقل المهاجرين إلى مركز احتجاز حتى ترحيلهم إلى اليونان لاحقًا.
وأوضحت الشرطة حسبما ذكرت شبكة إيه بي سي الأمريكية، اليوم الأربعاء أن أفرادها أوقفوا الشاحنة أمس قرب الحدود، وكان على متنها 21 سوريا و9 أفغان و3 باكستانيين وعراقيين اثنين وكاميروني واحد،
جدير بالذكر أن آلاف المهاجرين يدفعون مبالغ كبيرة للمهربين لينقلوهم عبر المسار المعروف باسم "طريق البلقان"، الممتد من اليونان عبر دول البلقان باتجاه قلب أوروبا.
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