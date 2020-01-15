طالب رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، اليوم الأربعاء، بدور عربي لمواجهة "الغزو التركي" في ليبيا، خلال كلمته أمام البرلمان العربي بالقاهرة وفقًا لقناة روسيا اليوم .
وقال صالح، في كلمة أمام الجلسة الافتتاحية للبرلمان العربي: "المجتمع الدولي نصب مجلسا رئاسيافي طرابلس منح تركيا حق التدخل في ليبيا"، مؤكدًا أن اتفاق الصخيرات لم يعد له وجود على الأرض.
وأوضح أن حكومة الوفاق لم تؤد اليمين الدستورية أمام البرلمان كما ينص الاتفاق السياسي،
وبدأت في القاهرة، الأربعاء، أعمال الجلسة الثانية من دور الانعقاد الرابع للبرلمان العربي برئاسة مشعل السلمي رئيس البرلمان، وبحضور رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح.
ومن المقرر أن يصدر البرلمان العربي قرارا بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس البرلمان الليبي: نطالب بدورعربي لمواجهة الغزو التركي في ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.