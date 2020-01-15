بكين: سياستنا نحو تايوان لم تتغير

قال المتحدث باسم مكتب شئون تايوان بمجلس الدولة الصيني مجلس الوزراء ما شياو قوانغ إن سياسة البر الرئيس الصيني تجاه تايوان لم تتغير عقب الانتخابات الأخيرة بالجزيرة، وإن الالتزام بتوافق 1992 الذي يجسد مبدأ صين واحدة، هو الأساس الراسخ للتنمية السلمية والمستقرة للعلاقات بين جانبي مضيق تايوان وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط .
وأضاف قوانغ في تصريح اليوم الأربعاء ردًّا على ما أثير بشأن تأثير استمرار الحزب
ودفع عملية إعادة التوحيد السلمي للوطن الأم، مؤكدا أن الالتزام بتوافق 1992 الذي يجسد مبدأ صين واحدة، هو الأساس الراسخ للتنمية السلمية والمستقرة للعلاقات بين جانبي مضيق تايوان.
وتابع: إن البر الرئيس سيواصل أيضا توحيد أبناء تايوان لدعم التنمية السلمية للعلاقات عبر المضيق
وأشار قوانغ إلى أن قوى "استقلال تايوان" الانفصالية وأنشطتها هي التهديد الأكبر الذي يواجه السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان والكارثة الأكبر لمصالح ورفاهية أبناء جانبي المضيق، مشددا على أنه يجب مواجهتها بشكل حازم.
ونوه بأن الوضع عبر المضيق يتجه نحو السلام والاستقرار، وأن العلاقات عبر المضيق تواصل تحركها نحو الأمام ولا تستطيع أي قوة أو أي شخص إيقافها.
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