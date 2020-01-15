الرئيس الجزائري يواصل مشاوراته السياسية حول تعديل الدستور

استقبل الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون اليوم الأربعاء المجاهد الدكتور يوسف الخطيب قائد الولاية التاريخية الرابعة إبان الثورة التحريرية؛ وذلك في إطار سلسلة المشاورات حول الوضع العام في البلاد ومراجعة الدستور.

وذكر بيان صادر عن الرئاسة الجزائرية

أنه جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول إنجاح السبل لمنع الانحراف عن بيان أول نوفمبر (بيان انطلاق الثورة التحريرية عام 1954) لتجنب عوامل التفرقة والتشتت والضعف كما ورد في خطاب تبون أثناء أدائه اليمين رئيسًا للجمهورية.



وقد أبدى الدكتور يوسف الخطيب اهتمامًا خاصًا بالجانب المتعلق بكتابة التاريخ للمساهمة في الحفاظ على الذاكرة الجماعية للشعب الجزائري وقدم بعض الآراء والاقتراحات لضمان مستقبل أفضل للأجيال الصاعدة في إطار الجمهورية الجديدة، بحسب بيان الرئاسة الجزائرية.