شاهد.. تسلسل الأحداث في الانقلاب الفاشل بالسودان

استطاعت بعض عناصر المخابرات السودانية من تنفيذ أول محاولة فاشلة للإنقالاب على النظام السوداني الجديد ،عقب الاطاحة بنظام الرئيس السابق عمر البشير.

ولم تستطع عناصر المخابرات النجاح في محاولة الانقلاب ،ونرصد من خلال التقرير التالي تسلسل الأحداث على مدار الساعات الماضية ،قبل أن تعود الأجواء السودانية إلى الهدوء مرة أخرى .

الجيش السوداني يكشف تفاصيل عملية إنهاء التمرد في الخرطوم

البداية اطلاق نار في منطقة كافوري:

مع بداية الأحداث ،سُمعت صوت الرصاص في الخرطوم بعد تمرد لمنتسبين سابقين في جهاز المخابرات السودانية.

وذكرت صحيفة المشهد السوداني عن اصابة 5 أشخاص خلال عمليات اطلاق نار في منطقة كافوري من قبل أفراد من جهاز المخابرت

وكإجراء احترازي كانت السلطات السودانية أغلقت الأجواء لمدة خمس ساعات انتهت في الثامنة مساء أمس الثلاثاء، لمنع أي شخص من الهروب ربما يكون قد تورط في الأحداث.

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الرد الحكومي جاء سريعًا من المتحدث باسم الحكومة فيصل محمد صالح،

الذي أذاع بيانا تلفزينيا قال فيه إن المسلحين الذين يقودون التمرد هم "عاملون سابقون رفضوا المقابل المادي الذي أقرته الجهات الرسمية مقابل التسريح."

أغلقت القوات الأمنية الطرق المؤدية إلى المباني التي تشهد التمرد، وحذرت المواطنين من الاقتراب منه إلى حين التعامل وإنهاء الأمور.

تعليق حركة الملاحة مؤقتا فى مطار الخرطوم الدولى:

ومن جانبها أعلنت سلطة الطيران المدني في السودان ، إغلاق الملاحة الجوية بمطار الخرطوم مؤقتا، لعدة ساعات أمس الثلاثاء.

وقال عبد الحافظ عبد الرحيم الناطق الرسمي لسلطة الطيران المدني، في تصريح، إن الإغلاق يشمل هبوط وإقلاع الطائرات.

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وأوضح أن القرار اتخذ بعد التنسيق بين هيئة الطيران المدني، والشركة القابضة لمطارات السودان، ومطار الخرطوم، وتم إخطار هيئات الطيران الدولية ، وذلك بهدف ضمان سلامة الملاحة الجوية.

الجيش السودانى يسيطر على مقر هيئة العمليات فى الخرطوم:

سيطر الجيش السودانى على مقر هيئة العمليات فى كافورى، بعد

اشتباكات مع الوحدات المتمردة، وكانت قد انتشرت دبابات تابعة للجيش السودانى، مساء اليوم الثلاثاء، فى العاصمة الخرطوم.

ودخلت دبابات الجيش السوداني في حي كافوري، الذي يتواجد فيه مقر لهيئة العمليات لجهاز المخابرات.

الجيش السوداني يعلن عن حصيلة عملية إنهاء التمرد:

وفي نفس السياق أعلن الجيش السوداني، حصيلة عملية إنهاء التمرد في الخرطوم التي وقعت أمس الثلاثاء.

وأفاد البيان الصادر عن الجيش السوداني بأن عملية إنهاء التمرد، أسفرت عن مقتل جنديين وجرح 4 آخرين.

وذكر البيان أن ما حدث كان نتيجة لقرار منذ شهور قضى بتسريح قوة هيئة العمليات التابعة لجهاز الأمن والمخابرات الوطني السابق، إدارة المخابرات العامة الحالية، ومنح منسوبيها أربعة خيارات: الانضمام للقوات المسلحة، أو قوات الدعم السريع، أو البقاء بجهاز المخابرات العامة، أو التسريح وصرف الاستحقاقات.

عودة الهدوء في البلاد:

وعاد الهدوء إلى ضواحي الخرطوم، ووفقًا لقناة العربية توقف اطلاق النار، وساد هدوء أمني، وأن مؤشرات تدل على انتهاء الأزمة بعد مواجهات عنيفة في منطقة الرياض وضاحية سوبا جنوب الخرطوم، ما تسبب بتوقف حركة الملاحة الجوية في مطار الخرطوم بالكامل.

وذكرت العربية أن الجيش السوداني سيطر فجر اليوم الأربعاء على المقر الرئيسي لهيئة العمليات في حي الرياض، كما سيطر على مقر آخر في منطقة كافوري، حيث تم اعتقال 43 فردا من الهيئة التي تمرد بعض أفرادها.