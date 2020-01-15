لبنان: إجراءات جديدة لحماية أموال المودعين



قال النائب اللبناني علي بزي، نقلاً عن رئيس مجلس النواب نبيه بري، اليوم الأربعاء، إن هناك إجراءات يجري العمل عليها لحماية أموال المودعين، مؤكداً أن مجلس النواب جاهز لتأمين حفظ حقوق الناس.

وطمأن بري اللبنانيين «بالنسبة للودائع المصرفية خاصة تلك المتعلقة بصغار المودعين والمغتربين» قائلاً: «ثمة إجراءات يجري العمل على إعدادها وإخراجها إلى حيز التطبيق من أجل حماية مال الناس والمال العام».

ودعا بري إلى تشكيل حكومة «تحمل برنامج إنقاذ واضحاً، تلبي مطالب الناس المحقة، تطمئنهم وتستعيد ثقة الداخل والخارج».