كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرلمان العربي: التدخل التركي في ليبيا انتهاك صارخ للقانون الدولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر البرلمان العربي، اليوم الأربعاء بيانًا رفض فيه قرار البرلمان التركي الصادر بتاريخ 2 يناير 2020م بشأن تفويض رئيس الجمهورية التركية إرسال قوات عسكرية إلى دولة ليبيا.

واعتبر البرلمان العربي، أن التدخل التركي في ليبيا انتهاك صارخ للقانون الدولي، يزيد الأوضاع الليبية تعقيدًا.

كما رفض البرلمان العربي، قرارات مجلس الأمن الدولي أرقام (1970) لعام 2011م بشأن حظر توريد السلاح لدولة ليبيا، و(2292) لعام 2016م بشأن حظر توريد السلاح إلى ليبيا وتفتيش السفن في عرض البحر قبالة سواحلها بالقوة، و(2357) بتاريخ يونيو 2017م بشأن تمديد حظر توريد السلاح إلى ليبيا لمدة عام، و(2473) بتاريخ 10 يونيو 2019م والذي يمدد بموجبه حظر توريد الأسلحة في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا لمدة عام آخر اعتباراً من تاريخ هذا القرار.

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وأكد البرلمان العربي، أن الخلاف بين الأطراف الليبية، يُسهم في إطالة أمد الصراع ويقوض جهود السلام، ويُعرقل الحل السياسي في دولة ليبيا، ويزعزع الاستقرار في المنطقة، ويُهدد أمن دول الجوار الليبي والأمن القومي العربي.

كما أكد دعمه التام لدولة ليبيا وسيادتها واستقلالها ووحدتها وسلامة مواطنيها، والرفض القاطع لجميع صور التدخل الأجنبي في الشأن الليبي.