كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البنك المركزي الأوروبي: اليونان وقبرص لديهما أعلى معدلات للقروض والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح البنك المركزي الأوروبي اليوم الأربعاء أن البنوك اليونانية حصلت على أعلى نسبة من القروض المتعثرة بين البنوك التي يشرف عليها البنك المركزي الاوروبي في الربع الثالث تليها بنوك قبرص والبرتغال وايطاليا.

وأظهرت البيانات المصرفية الإشرافية على جودة الأصول انخفاض نسبة القروض المتعثرة في الربع الثالث من العام الماضي إلى 3.41 ٪، حيث هبطت إلى أدنى مستوى لها منذ أن نشر البنك المركزي الأوروبي السلسلة الزمنية لأول مرة في الربع الثاني من عام 2015.

وحصلت اليونان على أعلى نسبة القروض المتعثرة حيث بلغت 37.4 ٪، وتليها قبرص بنسبة 17.5٪، والبرتغال بنسبة 10٪، وإيطاليا بنحو 7٪.

Advertisements

وقال البنك المركزي الأوروبي، إن لوكسمبورغ لديها أدنى معدل بنسبة 0.91 ٪.

وتحتفظ البنوك اليونانية بحوالي 75 مليار يورو في شكل قروض منخفضة القيمة، ويُنظر إليها في أعقاب نظيراتها الإيطالية، التي خفضت في السنوات الأخيرة ما يقرب من النصف من الديون المتعثرة على ميزانياتها العمومية من ذروتها بعد الأزمة البالغة 350 مليار يورو. وفقًا لما أوردته وكالة "رويترز".

ووضعت السلطات اليونانية خطة لحماية الأصول لمساعدة البنوك على التخلص من حوالي 30 مليار يورو من القروض المتعثرة من خلال تحويلها إلى أوراق مالية مدعومة بالأصول.