كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الولايات المتحدة تحذر المواطنين في الصين من تفشي الإلتهاب الرئوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذرت وزارة الخارجية الأمريكية، المواطنين الأمريكيين في الصين من تفشي مرض الإلتهاب الرئوي في مدينة ووهان بوسط البلاد، والذي يُعتقد أنه ناجم عن سلالة جديدة من فيروس كورونا، والتي تسببت في وفاة شخص واحد.

وأشار إخطار وزارة الخارجية إلى تنبيه من المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها يحث المواطنين في الصين المسافرين إلى ووهان على تجنب الاتصال بالحيوانات أو أسواق الحيوانات أو المنتجات الحيوانية، من بين الاحتياطات الأخرى.

كما طلبت من المواطنين الذين زاروا ووهان ويشعرون بالمرض التماس الرعاية الطبية.

يأتي تفشي المرض قبل عطلة رأس السنة القمرية في أواخر شهر يناير، حيث سيسافر العديد من سكان الصين البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة إلى مدنهم الأصلية أو خارجها. وتتخذ منظمة الصحة العالمية والسلطات الصينية خطوات لضمان عدم انتشار المرض. حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

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وكما أوردت وكالة "رويترز"، قالت منظمة الصحة العالمية، إنه ربما كان هناك انتقال محدود للإنسان من فيروس كورونا الجديد في الصين داخل العائلات.

وأكدت السلطات في ووهان، اليوم الأربعاء، أن الزوجين كانا من بين 41 شخصًا مصابين بالتهاب رئوي يعتقد أنه ناجم عن الفيروس الجديد.

ولم تذكر لجنة الصحة البلدية في ووهان في البيان، ما إذا كان الزوجان يمثلان حالة انتقال من إنسان إلى آخر. لكنها قالت، إن الزوج، الذي كان يعمل في سوق للمأكولات البحرية يشتبه في أنه كان في مركز تفشي المرض، كان أول من مرض، وأن زوجته لم يكن لديها أي تعرض للسوق.

وأضافت اللجنة، أن بعض الأشخاص الآخرين الذين تم تشخيصهم رفضوا زيارة السوق.

وأكدت السلطات في ووهان، أيضًا، أن امرأة صينية خضعت للحجر الصحي في تايلاند، وهي أول حالة من سلالة الغموض لفيروس كورونا التي تم اكتشافها خارج الصين، جاءت من ووهان.