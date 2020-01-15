استئنافية الحسيمة تقضي بعدم متابعة قاصر شارك في “حراك الريف”..مدان غيابيا بـ5 سنوات سجنا

قضت غرفة الجنايات الابتدائية في استئنافية الحسيمة، أمس الثلاثاء، بتسليم متهم قاصر إلى ولي أمره، بعد أن كانت قد أدانته غيابيا، في شهر دجنبر من السنة الماضية، بخمس سنوات سجنا نافذا، على خلفية مشاركته في احتجاجات “حراك الريف”.

وكانت النيابة العامة قد تابعت المتهم “أ. ب”، البالغ من العمر 16 سنة، والمنحدر من منطقة بني بوعياش، بتهم إعاقة مرور الناقلات بالطريق العمومية، وإهانة رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بمهامهم، وممارسة العنف في حقهم، نتجت عنه جروح مع سبق الإصرار، والعصيان المسلح بواسطة أشخاص متعددين، وتعييب أشياء، وناقلات مخصصة للمنفعة العامة، والتظاهر من دون تصريح سابق، والتجمهر المسلح في الطريق العمومية.

وأوقفت العناصر الأمنية بـ”بني بوعياش” الطفل القاصر، الأسبوع الماضي، عندما كان يتجول رفقة أصدقائه في أحد شوارع المنطقة، بعد تواريه عن الأنظار لمدة طويلة.

وجرى عرض القاصر، في الأسبوع ذاته، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، الذي أحاله بدوره على غرفة الجنايات الابتدائية في الحسيمة.