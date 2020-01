أصغر فنانة أميركية تسجل أغنية لسلسلة أفلام "جيمس بوند"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اختيرت المغنية الأميركية الشابة، بيلي آيليش، لتأدية أغنية الشارة لفيلم "جيمس بوند" المنتظر، لتصبح الفنانة الأصغر التي تكتب وتسجل أغنية لسلسلة الأفلام الشهيرة "جيمس بوند".

وسجلت بيلي آيليش التي أتمت عامها الـ18 في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أغنية لفيلم "جيمس بوند" الـ25، بعنوان "لا وقت للموت" No Time to Die"، والذي من المقرر، عرضه في الصالات السينمائية في 10 نيسان/أبريل المقبل.

وكتبت آيليش الأغنية مع شقيقها فينييس، علمًا أنهما حضرا ألبومها الأول كاملًا معًا، ولكن ما زالت الأغنية لا تحمل عنوانًا إلى الآن، والتي لم يُحدد موعد إصدارها.

وقالت المغنية آيليش، أمس الثلاثاء، إنه: "ومن الجنون أن أكون جزءًا من الفيلم بأي شكل من الأشكال، ويشرفني أن أؤدي أغنية الشارة لهذه السلسلة الأسطورية". وأضافت أن "جيمس بوند أروع سلسلة أفلام على الإطلاق. ولا أزال مصدومة".مضيفةً أن "جيمس بوند أروع سلسلة أفلام على الإطلاق".

وتجدر الإشارة إلى أن آيليش حققت نجاحًا لافتًا عام 2019، بألبومها "وِن وي فال آسليب، وير دو وي غو؟" When We All Fall Asleep, Where Do We Go"، الذي حاز المرتبة الأولى في قائمة الأكثر استماعًا على تطبيق "سبوتيفاي" و"آبل ميوزيك".

وتنافست آيليش على 6 جوائز "غرامي" في الحفل الذي يقام خلال كانون الثاني/ يناير الحالي، من بينها الجوائز الأربع الرئيسية: ألبوم العام، وأغنية العام، وتسجيل العام، وأفضل فنان صاعد.