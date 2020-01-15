القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت الشرطة شابين من سكان قرية يركا بشبهة التّنكيل بالحيوانات ووضعها في ظروف قاسية وتدريبها بهدف المشاركة في معارك مع كلاب أخرى، وفقا لادعاء الشرطة.
وفي ظل الاعتقال، تمّ العثور على 9 كلاب وضعت في ظروف صعبة، وجرى نقل الكلاب إلى مكان آمن لتلقي العلاج اللازم.
هذا، وفي إطار التحقيقات أيضًا تمّ العثور على لحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل مسلخ، وتمّت مصادرة جميع اللحوم الموجودة به بهدف إبادتها لاحقًا، وفقًا لادعاء الشرطة.
كانت هذه تفاصيل خبر يركا: اعتقال شابين يركا بشبهة التّنكيل بالحيوانات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.