يركا: اعتقال شابين يركا بشبهة التّنكيل بالحيوانات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت الشرطة شابين من سكان قرية يركا بشبهة التّنكيل بالحيوانات ووضعها في ظروف قاسية وتدريبها بهدف المشاركة في معارك مع كلاب أخرى، وفقا لادعاء الشرطة.

وفي ظل الاعتقال، تمّ العثور على 9 كلاب وضعت في ظروف صعبة، وجرى نقل الكلاب إلى مكان آمن لتلقي العلاج اللازم.

هذا، وفي إطار التحقيقات أيضًا تمّ العثور على لحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل مسلخ، وتمّت مصادرة جميع اللحوم الموجودة به بهدف إبادتها لاحقًا، وفقًا لادعاء الشرطة.