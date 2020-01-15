شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مقتل 3 مسلحين موالين لإيران في غارة إسرائيلية على مطار “تي فور” العسكري والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 3:47 مساءً, 15 يناير 2020 م المناطق _ الرياض تسبّبت الغارات التي استهدفت مطار “تي فور” العسكري وسط سوريا، واتهمت دمشق اسرائيل بشنها، بمقتل ثلاثة مقاتلين موالين لإيران على الأقل، وفق ما أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان الأربعاء.

واتهم مصدر عسكري سوري، وفق تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية التابعة للنظام السوري”سانا”، الطيران الإسرائيلي بشن غارة على المطار الواقع في محافظة حمص.

وقال إن الدفاعات الجوية السورية “تصدّت.. للصواريخ المعادية وأسقطت عدداً منها”.

وأفاد المرصد السوري عن مقتل “ثلاثة من المقاتلين غير السوريين الموالين لإيران” بينما تسبب القصف بـ”تدمير مبنى قيد الإنشاء في محيط المطار ومستودع ذخيرة وعربتين عسكريتين للقوات الإيرانية”.

ولم تعلن إسرائيل مسؤوليتها عن القصف، فيما رفضت متحدّثة باسم الجيش الإسرائيلي الإدلاء بأي تعليق لوكالة الصحافة الفرنسية التي نقلت الخبر.

وتزامن تنفيذ هذه الغارات، بحسب المرصد، مع قصف طائرات مجهولة مواقع لقوات النظام والمجموعات الموالية بها في شرق البلاد.

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