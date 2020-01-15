تراجع أسعار النفط بسبب اتفاق التجارة الأمريكي الصيني

تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء بفعل مخاوف من أن اتفاق المرحلة واحد التجاري بين الولايات المتحدة والصين، أكبر مستهلكين في العالم للخام، ربما لا يعزز الطلب إذ تعتزم واشنطن الإبقاء على رسوم جمركية على سلع صينية لحين استكمال مرحلة ثانية من الاتفاق.

وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين مساء أمس الثلاثاء إن الرسوم على السلع الصينية ستظل سارية لحين اكتمال المرحلة الثانية من اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين، على الرغم من التوقعات بأن يوقع الطرفان اتفاقا مؤقتا في وقت لاحق اليوم.



ونزل خام القياس العالمي برنت 16 سنتا أو 0.3 % إلى 64.33 دولار للبرميل بحلول الساعة 0745 بتوقيت جرينتش.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكاس الوسيط الأمريكي 15 سنتا أو 0.3 % إلى 58.08 دولار للبرميل.