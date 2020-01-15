القضاء اللبناني يوجه تهمة 'القتل العمد' لزوج الفنانة نانسي عجرم

وجّه القضاء اللبناني، اليوم الأربعاء، تهمة "القتل العمد" إلى فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم، إثر حادث إطلاقه النار على شخص سوري في منزلهما منذ أسبوعين.
وبحسب وكالة الأنباء اللبنانية فان "القاضية غادة عون ادّعت بجناية القتل القصدي على د.فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم، وذلك بالمادة 547 معطوفة على المادة 229 التي تنص على أنه "لا يعاقب الفاعل على فعل ألجأته الضرورة الى أن يدفع به عن نفسه أو عن غيره أو عن ملكه أو ملك غيره خطرا جسيما محدقا لم يتسبب هو فيه قصدا شرط أن يكون الفعل متناسبا والخطر".
وأحالت القاضية اللبنانية غادة عون، الملف إلى "قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان".
وكانت فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في نيو سهيلة في لبنان، قد تعرضت لمحاولة سرقة، من قبل محمد حسن الموسى، سوري الجنسية، انتهت بإطلاق نار ومقتل السارق على الفور على يد زوجها فادي الهاشم.
وأحالت القاضية اللبنانية غادة عون، الملف إلى "قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان".
وكانت فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في نيو سهيلة في لبنان، قد تعرضت لمحاولة سرقة، من قبل محمد حسن الموسى، سوري الجنسية، انتهت بإطلاق نار ومقتل السارق على الفور على يد زوجها فادي الهاشم.
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