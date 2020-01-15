افتتاح قاعدة برنيس وخفض إنتاج النفط.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة، وغيرها من الأقسام الأخرى.

على الصعيد السياسي تطالعون: المقاومة الإيرانية ترحب بتفعيل آلية فض النزاع النووي مع النظام، وقائد ليبي: تركيا وقطر ملاذ قادة المليشيا بعد تحرير طرابلس، والكباشي لـ“العين الإخبارية“: الأوضاع بالخرطوم تحت السيطرة، و"الشيوخ" يرجّح بدء إجراءات عزل ترامب الثلاثاء المقبل، والدفاعات السورية تتصدى لهجوم إسرائيلي على مطار بريف حمص، والسيسي ومحمد بن زايد يشهدان افتتاح أكبر قاعدة عسكرية بالبحر الأحمر.

وتقرأون في الاقتصاد: رسميا.. واشنطن ستبقي الرسوم الجمركية المفروضة على بكين، وأوبك+ تبدأ محادثات لدراسة تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط.

وفي الرياضة تتابعون: ميسي: المنافسة مع رونالدو منحت الكلاسيكو مذاقا خاصة.. وستخلد للأبد.

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وفي الفن تطالعون: 8 أفلام تتنافس على جوائز مهرجان مصري.

كما تتناول "العين الإخبارية" في الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث المتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والرياضة والتكنولوجيا والسيارات وغيرها.

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