الكويت وبريطانيا تبحثان خفض التوتر بالشرق الأوسط

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة وكالات الأربعاء 2020/1/15 04:20 م بتوقيت أبوظبي الأربعاء 2020/1/15 04:20 م بتوقيت أبوظبي الكويت وبريطانيا تبحثان خفض التوتر بالمنطقة

بحث وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، مع نظيره البريطاني دومينيك راب، سبل خفض التصعيد بمنطقة الشرق الأوسط. Advertisements وقال وزير الخارجية البريطاني إنه ناقش مع وزير الخارجية الكويتي، خلال اتصال هاتفي، أولوية خفض التصعيد بمنطقة الشرق الأوسط وآخر التطورات والمستجدات بالمنطقة. كما جرى خلال الاتصال استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وحرصهما على تطوير وتعزيز تلك العلاقات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين. وتشهد المنطقة قلقا متصاعدا إثر التصعيد المتواصل بين الولايات المتحدة وإيران على خلفية مقتل قاسم سليماني قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري المصنف إرهابيا، وما أعقبه من هجمات إيرانية وخطوات احترازية من واشنطن لتأمين جنودها في الشرق الأوسط.

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