مؤشر الإرهاب العالمي: 3 دول عربية ضمن الأكثر تأثرا في 2019

حلت ثلاث دول عربية ضمن قائمة الأكثر تأثرا بالإرهاب وذلك وفقا لمؤشر الإرهاب العالمي 2019، الذي يصدره معهد الاقتصاد والسلام.

والدول الثلاث هي العراق وسوريا واليمن، بينما جاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة 130 بمؤشر هذا العام، مع تصنيف تأثير الإرهاب فيها على أنه "منخفض جداً".

ويصنف المؤشر، الذي يصدر للسنة السابعة على التوالي 163 دولة، وفقاً للتأثير النسبي للإرهاب، مع الأخذ في الاعتبار عدد الحوادث الإرهابية والوفيات الناجمة عن الإرهاب والقيمة الإجمالية للأضرار التي لحقت بالممتلكات.

وأكد سيرجي ستروبانتس، مدير المعهد خلال إعلانه نتائج المؤشر بنادي المراسلين الأجانب في الإمارات، أن هناك انخفاضاً في عدد الوفيات الناتجة عن الحوادث الإرهابية هذا العام بنسبة 15٪ مقارنة بعام 2018.



وأشار إلى أن 98 دولة قد حسنت ترتيبها، مقارنة بأربعين دولة أخرى تشهد تدهوراً.

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كما أوضح تقرير هذا العام أيضاً أن حركة طالبان الإرهابية تفوقت على تنظيم داعش الإرهابي باعتبارها أكثر الجماعات دموية في العالم، حيث كانت مسؤولة عن 38٪ من إجمالي الوفيات الناجمة عن الإرهاب، مما يجعل أفغانستان الدولة الأكثر تضرراً في العالم.





وقد عرض مدير معهد الاقتصاد والسلام الخطوط العريضة لاتجاهات الإرهاب العالمي على المدى الطويل، مؤكداً أن عدد الوفيات بسبب الحوادث الإرهابية انخفض بنسبة 52% مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2014، والتي شهدت ذروة نشاط "داعش" و"بوكو حرام".

ونوه كذلك إلى أن الحوادث اليمينية المتطرفة في الغرب ارتفعت بنسبة 320%، وأن الأيديولوجية السياسية تمثل قوة دافعة لارتفاع نسبة الدافع الإرهابي.

من جهته، أكد منصور المنصوري مدير عام المجلس الوطني للإعلام أن "تلك النتائج تظهر كيف أصبحت الإمارات العربية المتحدة واحدة من أكثر الدول أماناً في العالم، من حيث قابلية التعرض لتهديدات إرهابية".

وأضاف: "أشكر سيرجي وفريق معهد الاقتصاد والسلام على العمل المهم الذي يقومون به لمساعدتنا على فهم طبيعة الإرهاب المعاصر بشكل دقيق".