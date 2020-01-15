انت الان تتابع جيف بيزوس: أمازون تعتزم استثمار مليار دولار في الشركات الهندية الصغيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مؤسس شركة أمازون ورئيسها التنفيذي جيف بيزوس

قال مؤسس شركة أمازون ورئيسها التنفيذي جيف بيزوس اليوم الأربعاء إن الشركة تعتزم استثمار مليار دولار للمساعدة في رقمنة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الهند.

وأضاف خلال إعلانه عن استثمارات للشركة خلال فعاليات في نيودلهي" منذ 25 عاما كانت أمازون شركة صغيرة. كنت لا أقوم فقط بإيصال الشحنات لمكتب البريد، ولكني كنت أقوم أيضا بتغليفها وإعدادها والقيام بكل ما تفعله الشركات الصغيرة".

وأوضح أن الشركة سوف تستخدم بصمتها العالمية لتصدير بضائع بقيمة 10 مليار دولار مصنوعة في الهند بحلول عام .2025 وقال" أتوقع أن يكون القرن الـ21 القرن الهندي".

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وزار بيزوس ضريح مهاتما غاندي. ومن المرجح أن يلتقى بكبار المسؤولين الهنود ويزور مومباي غدا الخميس، بحسب ما ذكرته قناة سي ان بي سي-تي في .18

وقال اتحاد صغار التجار إن أعضائه يعتزمون تنظيم مظاهرات خلال زيارة بيزوس للاحتجاج على ما وصفوه بالممارسات غير العادلة من جانب أمازون.