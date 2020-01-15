انت الان تتابع روحاني يدعو شعوب المنطقة للعمل على طرد القوات الأمريكية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، على ضرورة أن تعمل شعوب المنطقة على طرد القوات الأمريكية منها، محملا الولايات المتحدة المسؤولية عن التوترات الحالية في المنطقة.
واتهم روحاني، خلال اجتماع الحكومة الإيرانية اليوم، السعودية وإسرائيل بتحريض الولايات المتحدة على الخروج من الاتفاق النووي مع إيران.
وأكد استعداد الجمهورية الإسلامية للعودة للامتثال للاتفاق إذا ما فعلت الدول الأوروبية الأطراف به الأمر نفسه.
وحذر من أن التوترات الحالية لا تصب في صالح أحد، وقال :"اليوم جنود أمريكا في خطر وغدا جنود أوروبا".
وتطرق روحاني خلال اجتماع الحكومة الإيرانية اليوم إلى حادثة سقوط الطائرة الأوكرانية، وجدد وصف الحادثة بأنها "خطأ مؤلم ومؤسف ولا يمكن التغاضي عنه".
ودعا روحاني القوات المسلحة الإيرانية إلى إعلان النتائج الخاصة بالحادثة للشعب وأن تؤكد على أن مثل هذا الخطأ لن يتكرر، لافتا في الوقت نفسه إلى أن " الذين ارتكبوا خطأ الطائرة هم ذاتهم من يدافعون بكل ما لديهم عن الوطن".
كانت هذه تفاصيل خبر روحاني يدعو شعوب المنطقة للعمل على طرد القوات الأمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.