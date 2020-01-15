ابنة هاشمي رفسنجاني تطالب خامنئي بالتنحي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 يناير 2020

انتقدت الناشطة السياسية فائزة هاشمي ابنة الرئيس الإيراني الأسبق هاشمي رفسنجاني، النائبة السابقة بالبرلمان الإيراني، الطريقة التي تدار بها البلاد، وطالبت المرشد الأعلى علي خامنئي بالتنحي، في تسجيل صوتي لها، وفقاً لما أورده موقع "الحرة"، اليوم الأربعاء. كما طالبت هاشمي المتظاهرين بمواصلة الاحتجاجات، ورفضت النهج الذي يتبعه الإصلاحيون، ودعت إلى ضرورة إجراء تغييرات جذرية في الحكومة. وقالت ابنة الرئيس الإيراني الأسبق في التسجيل الصوتي: "هناك حد لمدة حكم أي شخص، لقد حكم السيد خامنئي فترة طويلة بما فيها الكفاية، وسيعمل طيباً إذا قام بالتغييرات الأساسية ونقل السلطة بنفسه". ووصفت الحالة الراهنة في إيران بأنها "مفككة"، مؤكدة ضرورة البدء في تغييرات أساسية وعميقة في طريقة إدارة البلاد، مشيرة إلى أن المرشد هو الشخص الوحيد القادر على تحقيق هذا التغيير، والإتيان بقوى متخصصة في السياسة الداخلية والخارجية. وتساءلت فائزة هاشمي إلى متى سيستمر القمع والقتل والسجن في إيران، مؤكدة أنه ستكون لهذه السلوكيات نهاية ذات يوم. كما نددت بحادث سقوط الطائرة الأوكرانية التي راح ضحيتها 176 راكباً، بأحد صواريخ الحرس الثوري، مؤكدة أن سبب الكارثة هي السياسات الخاطئة التي تدار بها إيران. وانتقدت جنازة تشيع الجنرال الإيراني قاسم سليماني قائد فيلق القدس، وقارنتها بطريقة تشييع جنازة رئيس وزراء إيران في الخمسينيات محمد مصدق. ويذكر أن إيران تشهد هذه الأيام مظاهرات كبيرة، احتجاج على إسقاط الطائرة الأوكرانية، وقام المتظاهرون بتمزيق صور قاسم سليماني، وردد هتافات منددة بالنظام الإيراني والمرشد الأعلى علي خامنئي والحرس الثوري.

