مصر.. مصرع وإصابة 15 طبيباً فى حادث تصادم

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 يناير 2020 وكالات لقى طبيب مصرعه وأصيب 14 آخرون بجروح وكدمات وكسور متفرقة، منذ قليل، إثر وقوع حادث على طريق الأوتوستراد الإقليمي بمنطقة حلوان بمصر.

Advertisements وتبين أن سيارة "ميكروباص" تنقل 14 طبيبًا من محافظة المنيا؛ لحضور مؤتمر تابع لوزارة الصحة، تصادمت مع سيارة ربع نقل. واستقبل مستشفي حلوان العام 9 مصابين بإصابات خطيرة، كما استقبل مستشفى 15 مايو 5 مصابين، بينهم حالات وفاة. وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

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