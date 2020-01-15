شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس التنفيذي للخطوط القطرية: سنعلن تكبد خسائر في السنة المالية المنتهية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الرئيس التنفيذي للخطوط القطرية: سنعلن تكبد خسائر في السنة المالية المنتهية الأربعاء 15 يناير 2020 وكالات قال أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، اليوم الأربعاء، إن الشركة ستعلن تكبد خسائر في السنة المالية المنتهية في 31 آذار مارس لكنه يتوقع تحقيق تعادل بين الإيرادات والمصروفات في السنة المالية 2020-2021.

وأضاف للصحفيين خلال مناسبة خاصة بالطيران في الكويت أن الخطوط القطرية تأمل في تحقيق ربحية في السنة المالية 2021-2022.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس التنفيذي للخطوط القطرية: سنعلن تكبد خسائر في السنة المالية المنتهية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.