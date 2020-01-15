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مسؤول إيراني يستخف بكارثة الطائرة الأوكرانية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 يناير 2020

مسؤول إيراني يستخف بكارثة الطائرة الأوكرانية

متابعات_الخليج 365

إستخف رئيس السلطة القضائية في إيران هادي صادقي بحادثة إسقاط قوات الحرس الثوري للطائرة الأوكرانية ومصرع جميع ركابها الذين اغلبهم من الإيرانيين .

 

واعتبر صادقي في تصريحات نقلتها وكالة انباء خبر اونلاين، اليوم الأربعاء هذه الحادثة أمر عادي وقال، أن القتل بالخطأ في وقت الحرب أمر عادي؛ إذ إن هذا الأمر شهدناه في الحرب العراقية الإيرانية، لكن مع هذا فيجب أن يتابع القضاء هذا الموضوع بدقة .

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وكانت طائرة ركاب أوكرانية سقطت الأربعاء الماضي عقب إقلاعها بوقت قصير من مطار الخميني الدولي بالعاصمة الإيرانية طهران؛ ما أسفر عن مصرع جميع من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصا.

 

وعلى إثر إعلان الحرس الثوري مسؤوليته عن إسقاط الطائرة الأوكرانية، انطلقت منذ السبت الماضي احتجاجات شعبية في عدد من المدن الإيرانية أبرزها العاصمة طهران وأصفهان وتبريز احتجاجا على تعامل السلطات مع أزمة الطائرة.

 

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خروج أعداد كبيرة من المحتجين، رددوا شعارات مناهضة للنظام والمرشد علي خامنئي وقوات الحرس الثوري، تطالبهم بالرحيل عن الحُكم.

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