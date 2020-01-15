القوات الخاصة المصرية تقوم بـ «نسف مركز القيادة المعادية» وإقتحام معسكرات الإرهاب وتحقق السيطرة الكاملة على اللسان الرملي!

عرضت قناة صدى البلد مشهد نسف مركز القيادة المعادي خلال تدريبات قادر 2020 ، والتي يشهدها الرئيس عبد الفتاح السيسي بحضور قيادات عربية وعالمية.

حيث قامت القوات الخاصة من خلال كتيبة مشاة بنسف وتدمير مركز القيادة المعادية وإقتحام معسكرات معادية والقضاء على عناصرها وتحقيق السيطرة على اللسان الرملي .

ووصل ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد إلى مصر لحضور مراسم افتتاح،قاعدة برنيس العسكرية، بحضور رؤساء دول ووزراء دفاع عرب وأجانب، إضافة إلى شخصيات دبلوماسية رفيعة مستوى.

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تعد قاعدة برنيس العسكرية، أحد أضخم القواعد العسكرية فى الشرق الأوسط، وتأتى مع قاعدة محمد نجيب العسكرية، كنقطتي ارتكاز وتحركات للقوات المسلحة المصرية، لمواجهة كافة التحديات.

والهدف الإستراتيجي لإنشاء قاعدة برنيس العسكرية هو حماية وتأمين السواحل المصرية الجنوبية وحماية الاستثمارات الاقتصادية والثروات الطبيعية، ومواجهة التحديات الأمنية في نطاق البحر الأحمر، فضلا عن تأمين حركة الملاحة العالمية عبر محور الحركة من البحر الأحمر وحتى قناة السويس والمناطق الاقتصادية المرتبطة بها، وذلك ضمن رؤية مصر المستقبلية 2020.