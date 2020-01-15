تصرف غريب من محمد بن زايد في قاعد "برنيس العسكرية"



حضر الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، افتتاح القاعدة العسكرية "برنيس" المقامة على سواحل البحر الأحمر على مساحة 150 ألف فدان.

وتعد قاعدة برنيس العسكرية إنجازا جديدا يضاف إلى إنجازات القوات المسلحة المصرية، وجاهزة لجميع المهام التي توكل إليها على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي، وتم إنشاؤها في إطار استراتيجية التطوير وتحديث القوات المسلحة المصرية.

ورصدت كاميرات التلفزيون المصري، لقطة للشيخ محمد بن زايد، خلال تصويره بهاتفه الجوال لقطات لعروض جوية قامت بها المقاتلات المصرية خلال افتتاح قاعدة "برنيس" العسكرية على ساحل البحر الأحمر جنوبي البلاد.

وشاهد الحضور فيلما تسجيليا عن القاعدة التي أقيمت في منطقة رأس بناس بمحافظة البحر الأحمر وبالقرب من الحدود السودانية لتكون مرتكزاً لانطلاق القوات المسلحة المصرية لتنفيذ أي مهام توكل إليها.

شارك في العرض طائرات من طراز "ميج 29"، التي تعتبر أحدث طرازات القتال المنضمة حديثا للقوات الجوية، وتشارك للمرة الأولى بالمناورات الجوية.

كما شارك في العرض طائرات الرافال، وطارات النقل الجوي طراز "كاسا" وطراز "C 130"، وطائرات "F16"، وطائرات "إليوشن"، وطائرات KA، إنتاج مصري صيني مشترك، وشارك أيضا الهيلكوبتر الهجومي، وطائرات من طراز الأباتشي، ومقاتلات طراز "مي-24"، وطائرات "Kamov"، والطائرات طراز "شينوك".

وبحسب بيان صادر عن الرئاسة المصرية، فقد تم إنشاء القاعدة "في إطار استراتيجية التطوير والتحديث الشامل للقوات المسلحة المصرية لتعلن جاهزيتها لكافة المهام التي توكل إليها على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي، ولتعكس فلسفة القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة في بناء قواعد عسكرية تكون مرتكزاً لانطلاق القوات المسلحة المصرية لتنفيذ أي مهام توكل إليها بنجاح".

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