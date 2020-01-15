نقل دعاوى الاسرى في حق العميل الفاخوري من النبطية الى بيروت

قررت ​محكمة التمييز الجزائية​ - الغرفة السادسة برئاسة القاضي ​جوزيف سماحة​ نقل الدعاوى المقدمة من عدد من الأسرى المحررين أمام قضاة التحقيق في ​النبطية​ ضد العميل ​عامر الفاخوري​ إلى قاضي التحقيق الاول في ​بيروت​ بالإنابة جورج رزق لاسيما بعدما ترك المحامي ​حسن بزي​ وكيل المدعين الأمر للمحكمة. إضغط للمزيد

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