نقل دعاوى الاسرى في حق العميل الفاخوري من النبطية الى بيروت

قررت محكمة التمييز الجزائية - الغرفة السادسة برئاسة القاضي جوزيف سماحة نقل الدعاوى المقدمة من عدد من الأسرى المحررين أمام قضاة التحقيق في النبطية ضد العميل عامر الفاخوري إلى قاضي التحقيق الاول في بيروت بالإنابة جورج رزق لاسيما بعدما ترك المحامي حسن بزي وكيل المدعين الأمر للمحكمة.
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