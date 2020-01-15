الجيش: 4 طائرات استطلاع إسرائيلية خرقت الأجواء اللبنانية أمس

أعلنت قيادة الجيش اللبناني - مديرية التوجيه، أنّ "طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي خرقت بتاريخ 14 كانون الثاني 2020 الساعة 8:45، الأجواء اللبنانية من فوق البحر مقابل بلدة عدلون، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق الجنوب، بيروت وضواحيها وبعبدا، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 14:50 من فوق البحر غرب بلدة الناقورة".
وأوضحت في بيان، أنّ "عند الساعة 10:25، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق البحر مقابل بلدة الناقورة بإتجاه الشمال وصولًا حتّى فوق البحر مقابل بلدة صور، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق البحر بين بلدة صور وبلدة الناقورة، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 15:50 من فوق البلدة المذكورة"، لافتةً إلى أنّ "عند الساعة 10:35، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة عيترون، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق الجنوب، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 14:25 من فوق البلدة المذكورة".
وبيّنت القيادة أنّ "عند الساعة 13:10، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب وصولًا حتّى صيدا، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق الجنوب، بيروت وضواحيها وبعبدا، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 23:10 من فوق بلدة الناقورة".
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