الإدعاء على زوج الفنانة نانسي عجرم بجناية القتل العمد

ادعت القاضية غادة عون بجناية القتل القصدي على الدكتور فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم وذلك بالمادة 547 معطوفة على المادة 229 التي تنص على أنه "لا يعاقب الفاعل على فعل ألجأته الضرورة الى أن يدفع به عن نفسه أو عن غيره أو عن ملكه أو ملك غيره خطرا جسيما محدقا لم يتسبب هو فيه قصدا شرط أن يكون الفعل متناسبا والخطر".
وأحالت القاضية عون الملف الى قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان نقولا منصور.
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