رأى المنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان يان كوبيتش في تصريح من ​عين التينة​ اثر لقائه رئيس مجلي النواب ​نبيه بري​ ان "حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ هو الوحيد الذي يعمل على معالجة الازمة القائمة في وقت لا يقوم السياسيّون بأي شيء".

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كانت هذه تفاصيل خبر كوبيتش من عين التينة: سلامة هو الوحيد الذي يعمل على معالجة الازمة القائمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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