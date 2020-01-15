الفرزلي: تنظيم مهنة الكايروبراكتيك امر في غاية الاهمية

عقدت اللجان النيابية جلسة مشتركة وصدقت مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة الكايروبراكتيك، وأشار نائب رئيس مجلس النواب، إيلي الفرزلي إلى انه بعد جهد من اللجنة الفرعية وبعد ان استرسل النواب في دراسة هذا المشروع في اللجان تم تنظيم هذه المهنة لأنه الامر في غاية الاهمية.
ولفت إلى انه "تم اقرار مشؤوع قانون يرمي إلى تنظيم الانتاج العضوي، أما المشاريع التعلقة بالمحيمات احداها في العباسية وأخرى في النميرية فقد أخذت لجنة البيئة برئاسة النائب مروان حمادة ان تبت هذا الموضوع لدراسة مدة تناسق القانونين مع قانون الاطار العام الذي كان صدقه مجلس النواب بما يتعلق بالمحميات في كل لبنان".
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