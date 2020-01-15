ارتفاع سعير صفيحة البنزين 95 أوكتان 100 ليرة والبنزين 98 أوكتان الديزل أويل 200 ليرة

ارتفع سعر صفيحة ​البنزين​ 95 أوكتان وقارورة ​الغاز​ 100 ليرة لبنانية وصفيحة البنزين 98 أوكتان وصفيحة الديزل أويل 200 ليرة لبنانية. جاء ذلك في قرارات اصدرتها وزيرة ​الطاقة​ والمياه في ​حكومة​ تصريف الاعمالن دى بستاني، حددت بموجبها الحد الاعلى لمبيع المشتقات النفطية، واصبحت ​الاسعار​ كالآتي: بنزين 98 أوكتان 25600 ليرة لبنانية، بنزين 95 أوكتان 24900 ليرة لبنانية، ديزل اويل 18200 ليرة لبنانية، قارورة الغاز عشرة كيلوغرام 14700 ليرة لبنانية اما قارورة الغاز 12,5 كيلوغراما لم تسعر.

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