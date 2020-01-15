شقير: اعتداءات همجية تستهدف بيروت قلب لبنان ولا يمكن التساهل معها

دان وزير الإتصالات في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​محمد شقير​، "الاعتداءات التي حصلت أمس على ​شارع الحمرا​. إنها همجية تستهدف ​بيروت​ قلب لبنان ولا يمكن التساهل معها".

وطالب شقير بشدة "ان تكون ​القوى الأمنية​ أكثر حزماً مع هذا النوع من التخريب المتعمد وأن يتم ملاحقة المعتدين والمخربين وسوقهم الى العدالة".