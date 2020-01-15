شقير: اعتداءات همجية تستهدف بيروت قلب لبنان ولا يمكن التساهل معها

دان وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال محمد شقير، "الاعتداءات التي حصلت أمس على شارع الحمرا. إنها همجية تستهدف بيروت قلب لبنان ولا يمكن التساهل معها".
وطالب شقير بشدة "ان تكون القوى الأمنية أكثر حزماً مع هذا النوع من التخريب المتعمد وأن يتم ملاحقة المعتدين والمخربين وسوقهم الى العدالة".
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