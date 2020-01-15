إستنكر رئيس حزب التوحيد الوزير السابق وئام وهاب أحداث الحمرا أمس، مشيراً إلى أنّ تصرف البنوك بقلة أخلاق مع المودعين لا يعني التعرض لها.
وفي تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، أكد وهاب أنَّه "لا يعني إذا كانت المصارف تتصرف بقلة أخلاق مع المودعين بأنه مسموح تكسيرها وتحطيمها هناك فرق بين التصرفات الراقية للثوار وهجوم البعض أمس على الأملاك والمحلات لذا مطلوب من القوى الأمنية التشدد وبكل الأحوال يبدو أن تجديد التحرك سينتج حكومة إختصاصيين بعد أيام".
كانت هذه تفاصيل خبر وهاب: من غير المسموح تكسير المصارف ومطلوب التشدد من القوى الأمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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