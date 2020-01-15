وهاب: من غير المسموح تكسير المصارف ومطلوب التشدد من القوى الأمنية

إستنكر رئيس ​حزب التوحيد​ الوزير السابق ​وئام وهاب​ أحداث ​الحمرا​ أمس، مشيراً إلى أنّ تصرف البنوك بقلة أخلاق مع المودعين لا يعني التعرض لها.

وفي تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، أكد وهاب أنَّه "لا يعني إذا كانت ​المصارف​ تتصرف بقلة أخلاق مع المودعين بأنه مسموح تكسيرها وتحطيمها هناك فرق بين التصرفات الراقية للثوار وهجوم البعض أمس على الأملاك والمحلات لذا مطلوب من ​القوى الأمنية​ التشدد وبكل الأحوال يبدو أن تجديد التحرك سينتج ​حكومة​ إختصاصيين بعد أيام".