جلسة عامة لمناقشة وإقرار موازنة 2020 في 22 و23 الحالي

دعا رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ إلى جلسه عامة للمجلس النيابي تعقد يومي الأربعاء والخميس في 22 و23 من الشهر الحالي لمناقشة وإقرار موازنة العام 2020.

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