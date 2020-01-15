جنبلاط استنكر ما حدث تحت حجة المصارف: شارع الحمرا هو جوهرة التعايش

شدد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط، في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي على ان "شارع الحمراء هو جوهرة التعايش وملتقى الأندية الثقافية ومنطلق المقاومة الوطنية وفيه بقي تراث بيروت الأساسي". واستنكر ما حدث بالأمس تحت حجة المصارف".
وذكر بأن الأزمة الحالية المالية من احد اسبابها الرئيسية رفض بعض فرقاء الحكومة الحالية القيام بالإصلاح في قطاع الكهرباء.
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