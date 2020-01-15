جنبلاط استنكر ما حدث تحت حجة المصارف: شارع الحمرا هو جوهرة التعايش

شدد رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ النائب السابق ​وليد جنبلاط​، في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي على ان "شارع الحمراء هو جوهرة التعايش وملتقى الأندية الثقافية ومنطلق ​المقاومة​ الوطنية وفيه بقي تراث ​بيروت​ الأساسي". واستنكر ما حدث بالأمس تحت حجة ​المصارف​".

وذكر بأن ​الأزمة​ الحالية المالية من احد اسبابها الرئيسية رفض بعض فرقاء ​الحكومة​ الحالية القيام بالإصلاح في ​قطاع الكهرباء​.

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