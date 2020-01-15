النشرة: اصابة بعض المتظاهرين خلال مقاومتهم لفتح طريق مستديرة زحلة

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في زحلة بأنه أصيب عدد من المواطنين الزحليين منذ قليل بجروح خلال مقاومتهم ل​فتح طريق​ مستديرة زحلة من قبل ​الجيش اللبناني​، كما تم توقيف محتجين آخرين أثناء المناوشات التي حصلت مع الجيش، وقد حضر عناصر ​الصليب الأحمر​ لاسعاف الجرحى.

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