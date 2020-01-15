شكرا لقرائتكم خبر عن "شكاوى الأعلى للإعلام" تعلن حصاد أعمالها.. 75%من الإجراءات لفت نظر وإنذار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن حصاد أعمالها خلال عام 2019، موضحة أن اللجنة تلقت 584 شكوى اتخذت إجراءات فى 319 شكوى، وحفظت 265 شكوى أخرى انحيازا لحرية الصحافة و الإعلام، و التزاما بحق النقد و الرأى و التعبير فى المجال الإعلامى .

و جاء فى حصاد اللجنة أن الشكاوى شملت 71 شكوى مقدمة من شخصيات عامة و نواب فى البرلمان و أفراد و 38 شكوى مقدمة من شركات و رجال أعمال و 18 شكوى مقدمة من جات إعلامية و 30 شكوى مقدمة من وزارات و مؤسسات و نقابات و 202 شكوى قدمتها لجنة الرصد التابعة للمجلس و 133 شكوى من مواطنين و جمهور عبر منظومة الشكاوى الالكترونية بمجلس الوزراء كما شملت 92 شكوى قدمها الجمهور عبر تطبيق الواتس آب الذى أنشأن المجلس منذ تأسيسه .

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وشملت الشكاوى 49 شكوى ضد صحف و مجلات و 104 ضد برامج و قنوات و 103 شكاوى ضد مواقع الكترونية و 293 صفحة شخصية على مواقع التواصل الاجتماعى و 35 شكوى ضد مؤسسات و أشخاص و فريق غنائى ، تبين من فحص نتائج أعمال اللجنة خلال عام 2019 أن 75 % من الاجراءات التى اتخذها المجلس فى الشكاوى انصبت على توجيه عقوبة لفت النظر و الإنذار للوسائل الإعلامية و أن 10 % من الاجراءات انصب على إلزام وسائل الإعلام بتقديم اعتذار للشاكى و 15 % الأخرى تراوحت عقوباتها بين الغرامة المالية التى لم تتجاوز 50 ألف جنيه و بين الوقف المؤقت فى حالة تكرار المخالفة و ذلك ضد برامج مخالفة ارتكبت جرائم "اختراق الخصوصية و الحض على الكراهية و التحريض على العنف و الابتزاز و الإساءة لمعتقدات المصريين ".