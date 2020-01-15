شكرا لقرائتكم خبر عن وفد برلمانى يتفقد المواقع الأثرية بشارع المعز للوقوف على عمليات تطويرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحرك وفد برلمانى من لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، برئاسة النائب إبراهيم حمودة وكيل اللجنة، فى زيارة ميدانية إلى شارع المعز لدين الله الفاطمى ومنطقة القاهرة الفاطمية، ويضم الوفد البرلمانى برئاسة النائب إبراهيم حمودة، كل من النواب شيرين فراج وهشام الشطوري وجهاد إبراهيم وسعد بدير، وتشمل الزيارة البرلمانية تفقد منطقة الخيامية، وباب زويلة وسبيل محمد علي الأثري بالإضافة إلى منطقة آثار الغورية وزيارة جامع الغوري، وانتهاءً بشارع المعز وصولا لمسجد الحاكم.

تأتى الزيارة فى إطار حرص اللجنة الوقوف علي مسارات التطوير بالمناطق الأثرية، وبحث آليات تنميتها وتذليل كافة العقبات التى تقف عائقاً أمام ذلك.

وكانت أوصت اللجنة الحكومة فى اجتماعاتها بضرورة وضع ضوابط صارمة فى تراخيص المقاهى، وكذلك إزالة الإشغالات من الأرصفة، وضرورة التوعية بأهمية المحافظة على التراث الحضارى، نظرا للقيمة التاريخية والأثرية والسياحية الكبيرة التى يمثلها شارع المعز لدين الله الفاطمي، حرصا من اللجنة على المحافظة على هذا التراث المعماري الفريد، فإنها ستتابع التجهيز المرفقى لأعمال التطوير فى هذه المنطقة الحيوية.

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وأوصت اللجنة بقيام محافظة القاهرة ووزارة الداخلية بمنع جميع الظواهر السلبية في شارع المعز لدين الله الفاطمى، وقيام وزارة الأوقاف والوعاظ بعمل توعية لأهالى المنطقة بأهمية المحافظة على التراث وحسن التعامل مع الزائرين الأجانب.

جدير بالذكر أن لجنة السياحة والطيران المدني تختص بمتابعة عدد من القضايا الهامة وتشمل قطاعات السياحة، والطيران المدنى والنقل الجوى والتشريعات الخاصة بالسياحة والطيران المدنى والنقل الجوى. وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة التى تتولى السياحة والطيران المدنى والنقل الجوى.