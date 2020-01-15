بسبب عدائها للوحدة الترابية المغربية.. جنوب إفريقيا تنسحب رسميا من كأس إفريقيا بالعيون

قررت جنوب إفريقيا الانسحاب رسميا، من منافسات كأس إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة، المزمع إقامتها في مدينة العيون المغربية، وذلك لأسباب سياسية.

ونشر الاتحاد الجنوب إفريقي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تدوينة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، يؤكد فيها اتخاده هذا القرار.

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وقال الاتحاد المذكور، في نفسس التدوينة، إن هذا القرار جاء بعد إصرار المغرب على تنظيمها بمدينة العيون.

وتعتبر جنوب إفريقيا من أكثر الدول الافريقية عداء للوحدة الترابية المغربية.

جدير ذكره، أن نهائيات هذه البطولة القارية ستقام ما بين 16 و27 أبريل من السنة الجارية بمدينة العيون.