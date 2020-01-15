كأس محمد السادس.. أولمبيك ٱسفي يسعى لمواصلة مفاجٱته من الأراضي السعودية

تتجه الأنظار، مساء اليوم الأربعاء، لملعب “الجوهرة المشعة” بالسعودية، الذي سيكون مسرحا لقمة مغربية سعودية، في إطار بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال، وذلك عندما يحل الممثل الثاني للكرة المغربية في هذه المنافسة أولمبيك ٱسفي، ضيفا ثقيلا على الاتحاد السعودي.

الفريق المغربي، وعلى الرغم من حداثة تجربته في المنافسات القارية، يسعى إلى التأكيد على أنه مفاجأة هذه الدورة بامتياز والإطاحة بفريق كبير آخر من هذا الدور، بعد أن فعل الأمر نفسه في الدور الماضي وأخرج العملاق التونسي، الترجي ، واحد من أبرز الأندية المرشحة للقب.

متسلحا بمعنويات مباراة الترجي وبحضور جميع العناصر الأساسية، يسعى محمد الكيسر، مدرب الفريق، إلى مفاجأة الخصم السعودي بميدانه، والعودة للديار بنتيجة إيجابية تجعله يضع قدما أولى في المربع الذهبي.

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وقال الكيسر، في الندوة الصحفية التي سبقت المباراة ، إنه لم يخوض اللقاء مدافعا، بل إنه سيحاول التسجيل حتى يسهل عليه المهمة في لقاء العودة .

لكن الأكيد، هو أن مهمة الفريق المغربي لن تكون باليسيرة، أمام اتحاد سعودي يعج بمجموعة من النجوم، خاصة المحترفين منهم.

وستنطلق هذه المباراة ، على الساعة السابعة والربع، وستنقل مباشرة على قناة أبو ظبي الرياضية الأولى.