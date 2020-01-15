تطوان .. توقيف شخص بحوزته حوالي 11 ألف من الأقراص المخدرة والمؤثرات العقلية

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الثلاثاء، من توقيف شخص يبلغ من العمر 28 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه جرى توقيف المشتبه فيه على متن سيارة خفيفة بإحدى نقط المراقبة المرورية بمدينة تطوان، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة داخل المركبة عن حجز ما مجموعه 10.800 حبة تتوزع بين أقراص “إكستازي” والأقراص الطبية المخدرة من نوع “ريفوتريل”، علاوة على هاتفين محمولين ومبلغ مالي قدره 11800 درهم، يشتبه في كونه من عائدات ترويج المؤثرات العقلية.

وأضاف المصدر ذاته، أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا توقيف جميع المتورطين المفترضين في هذه الأفعال الإجرامية.