التجمع: الدعوى ضد سيغال جزء من نضالنا ضد التحريض

القدس - بواسطة محمد عز العرب - بعد رفع دعوى تشهير ضد الصحافي عاميت سيغال بسبب نعته حزب التجمع الوطني الديمقراطي بأنه منظمة إرهابية ومنظمة داعمة للإرهاب، توصّل التجمع بموجب الدعوى إلى اتفاق بحسبه يتراجع الصحافي اليميني عن مقولته ويقوم بنشر بيان شفهي ومكتوب ينص بشكل واضح على أن التجمع حزب لا يدعم الإرهاب.

ويأتي هذا التطور الذي يعدّه التجمع نجاحًا، في إطار مساعيه في مواجهة هجمات التحريض العنصرية ضده والتي بحسب التجمع "تأتي من إعلاميين يستغلون مواقعهم في المنصات الإعلامية لنزع الشرعية عن ممثلي الجمهور العربي". وشدّد التجمّع على أن "الحزب هو حزب ديمقراطي يناضل من أجل المساواة ورؤيته العادلة لدولة جميع مواطنيها".

وعقّب المحامي خالد تيتي، الذي مثّل التجمّع في الدّعوى المقدمة ضد سيغال: "التجمّع لن يقبل التحريض الموجه ضده، فهو حزب شرعي وقانوني وجزء من القائمة المشتركة التي تمثل عموم جمهورنا العربي. في الأيام المقبلة، سينشر سيغال توضيحًا من قبله كان قد تم الاتفاق عليه مسبقًا مع التجمع".