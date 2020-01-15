ميسي يفتقد لكريستيانو في الكلاسيكو!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يفتقد نجم وقائد فريق برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي رحل عن الليغا نحو الدوري الإيطالي.

وبعد منافسة شرسة بين الثنائي استمرت 9 مواسم، رحل رونالدو في صيف 2018 عن ريال مدريد، لصفوف يوفنتوس.

واعترف ميسي بالقيمة الكبيرة لرونالدو، عندما كان لاعبًا في ريال مدريد، وتأثير ذلك على المنافسة في الليغا.

وقال ميسي في تصريحات لشبكة "DAZN": "عندما كان في ريال مدريد، كانت المباريات مميزة".

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وأضاف "مبارياتنا أمام الريال دائمًا ما تكون رائعة، لكن في وجود كريستيانو فالأمر مختلف".

وزاد "في وجود كريستيانو مواجهات ريال مدريد كانت أقوى وأكثر تميزا.. لكن ذلك الآن أصبح من الماضي".

وشهدت فترة تواجد رونالدو في ريال مدريد منافسة شرسة للغاية بينه وبين ليونيل ميسي على جميع الجوائز الفردية.