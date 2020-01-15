آرسنال يقدم عرضا لضم لاعب ميلان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن آرسنال الإنجليزي أبدى رغبته في الحصول على خدمات أحد لاعبي آيه سي ميلان الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وبحسب ما نقلته صحيفة "كورييري ديللو سبورت" الإيطالية، فإن لاعب ميلان، الإيفواري فرانك كيسي، ارتبط بالانتقال إلى عدد من الأندية الإنجليزية، خلال الفترة الأخيرة، منها آرسنال ووست هام يونايتد.

ويرغب كلا الناديين في التعاقد مع اللاعب، كما أرسلا عروضا رسمية لميلان، هذا الشهر.

وأضافت الصحيفة أن ميلان، مستعد لبيع كيسي مقابل 21 مليون يورو.

ويحتل آرسنال المركز العاشر، في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 28 نقطة، بعد مرور 22 مرحلة من المسابقة.